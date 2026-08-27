Von der Leyen pide a la UE avanzar, con o sin los 27, en la Unión de Ahorros e Inversiones

"Lo ideal sería con los 27 Estados miembros. O, si es necesario, con aquellos que estén preparados", afirmó Von der Leyen durante el Encuentro de Empresarios de Francia (la Ref), un evento empresarial anual organizado por la patronal francesa Medef en la pista principal de Roland Garros.

La Comisión Europea ya ha presentado propuestas sobre titulización, inversión de bancos y aseguradoras y la integración y supervisión de los mercados financieros. Según von der Leyen, estas medidas podrían "desbloquear hasta 470.000 millones de euros de inversiones adicionales".

La iniciativa forma parte de la estrategia de la Comisión para reforzar la capacidad de Europa de financiar su economía y reducir su dependencia de capital extranjero.