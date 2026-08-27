Von der Leyen viajará a Groenlandia para subrayar "el compromiso de Europa con el Ártico"

Durante su visita, Von der Leyen se reunirá con el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen; el primer ministro de las Islas Feroe, Beinir Johannesen; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

"Esta visita subraya el compromiso de Europa con el Ártico, con su seguridad y cooperación, una prioridad clave para la Unión Europea", señaló la portavoz europea, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la CE.

Asimismo, añadió que también se firmará la declaración conjunta entre la Unión Europea y Groenlandia.

La mandataria asistirá acompañada del comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, y el asesor especial para las relaciones árticas, Jyrki Katainen.

Tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el control de Groenlandia en los últimos meses, Bruselas se ha posicionado a favor de la integridad territorial y la soberanía nacional del territorio, asegurando que "Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca (y) las decisiones sobre el futuro de Groenlandia corresponden a los groenlandeses y a los daneses".