Wisin y Manuel Carrasco cerrarán los eventos de los 23 Premios Juventud con dos conciertos

El especial del español Manuel Carrasco se celebrará el 4 de septiembre, al día siguiente de la gala de los premios, mientras que el del puertorriqueño Wisin será el día 5.

Será un cierre de lujo para la primera edición de estos premios que se celebra en Europa, como destacó este jueves un comunicado conjunto de TelevisaUnivisión y Starlite Marbella.

Ambos conciertos, que se celebrarán el Auditorio de Starlite Marbella, se grabarán en vivo y se emitirán en las diferentes plataformas de TelevisaUnivision, tanto en televisión como en streaming, a través de ViX en Estados Unidos, México y la mayoría de países de Latinoamérica.

Dos actuaciones que culminarán esta edición de los Premios Juventud, en la que también se darán dos reconocimientos especiales, a Antonio Banderas y al grupo La Oreja de Van Gogh.

Banderas recibirá el reconocimiento de 'Agente de Cambio' por su labor con la Fundación Lágrimas y Favores, que refleja "su compromiso con el bienestar de las comunidades" mediante proyectos de educación, acción social y acceso a oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

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Mientras que La Oreja de Van Gogh recibirá el mismo reconocimiento por su "compromiso con las causas sociales", como su adhesión al proyecto 'Guitarras Solidarias', en apoyo a las víctimas que dejaron las inundaciones de la DANA en España en 2024.

La gala la presentarán el español Jesús Vázquez, la mexicana Alejandra Espinoza y la dominicana Clarissa Molina.

Es la segunda vez que los premios se celebran fuera de Miami tras la edición del año pasado, que tuvo lugar en Panamá y donde los grandes ganadores fueron Bad Bunny, Morat y Karol G.

Además del salto a Europa, esta edición trae como novedad que los premios se entregarán en el marco de una semana de actividades llamada PJ Fest, con actos programados en Houston, Miami y Los Ángeles, además de Marbella.

En cuanto a las actuaciones durante la gala de premios, los organizadores anunciaron hoy los nombres de Alofoke Music, Arlene MC, Fariana, Jey One, Kapo, Kenia Os, Kiko El Crazy y Xavi, que se unen a los que se dieron a conocer anteriormente.

Entre los artistas anunciados previamente están Quevedo, Marc Anthony, Elvis Crespo, Camilo, Greeicy, Farruko, Ana Mena, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Rous, Silvestre Dangond, Alleh, Elena Rose, Camila Fernández, Eladio Carrión o Yandel.