Yihadistas y criminales nigerianos recaudaron 5 millones de euros con secuestros en un año

"Sin una estrategia coordinada que aborde tanto la rentabilidad de este delito como sus raíces, Nigeria corre el riego de que el secuestro se consolide no solo como una industria delictiva, sino también como un mecanismo de financiación para los mismos grupos que más amenazan su estabilidad", afirmó SBM Intelligence en un informe anual.

Según el informe, en el periodo indicado, los secuestros crecieron en el país un 66 % respecto al ciclo anterior.

Al menos 7.825 personas fueron secuestradas en 1.713 incidentes (incluyendo más de 300 que fueron operaciones de las fuerzas de seguridad contra raptores), en los que murieron además 1.142 personas.

En ese periodo, los secuestradores solicitaron cerca de 23.000 millones de nairas (unos 14,5 millones de euros), de los que lograron recaudar 7.779 millones de nairas (casi 5 millones de euros).

Esas cifras suponen una tasa de cobro del 34 %, por encima del 5,35 % registrado en el periodo anterior, en el que 4.772 personas fueron secuestradas en 997 incidentes y 762 fueron asesinadas.

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Pero el 90 % de esos rescates cobrados entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron recaudados solo por Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad (JAS), facción del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009.

El JAS está enfrentado al Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), escisión de Boko Haram tras la ruptura del grupo en 2016.

Para atajar el problema, la consultora recomienda "interrumpir los flujos financieros que actualmente sustentan la insurgencia (yihadistas) y abordar la desesperación económica que le proporcionan sus reclutas".

"La geografía no ha cambiado", destacó SBM Intelligence, ya que el norte del país sigue siendo el territorio más golpeado por este crimen, representa el 93,7 % de los todas las personas secuestradas, frente al 6,3 % del sur.

Asimismo, "los secuestros masivos son ahora la modalidad dominante", señaló la consultora, pues cuatro de cada cinco víctimas fueron secuestradas en "capturas colectivas", mientras "los secuestros en centros escolares han resurgido".

Así, se ha "reavivado una táctica cuyos efectos se extienden a la educación, la agricultura y la confianza pública", alertó, mientras "el pago (de rescates) no es garantía de supervivencia" de las víctimas.

La consultora concluyó que "el secuestro para obtener un rescate se ha convertido en la moneda de cambio de la inseguridad en Nigeria, el método mediante el cual se genera influencia política, se financian campañas y se impone el poder, independientemente de quién sea el perpetrador y cuál sea la causa".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de "bandidos", término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

También en el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Además, el noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 tras el surgimiento del ISWAP.