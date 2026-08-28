Al menos una persona desaparece cada dos días en Colombia por el conflicto, según el CICR

Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes.

"La desaparición sigue siendo una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados. Detrás de cada uno de estos casos hay una familia que no sabe qué ocurrió con su ser querido", expresó el coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá, Cleber Kemper.

En su opinión, "prevenir las desapariciones es tan urgente como avanzar en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas y responder a las necesidades de sus familiares".

Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia, tres de los más afectados por la violencia, concentran el 59 % de los casos, según el informe del CICR, publicado con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja señala además que ha documentado 2.659 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados en Colombia desde noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz.

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Sin embargo, el organismo destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales.

"Colombia cuenta con diversas entidades y mecanismos para abordar la desaparición. Sin embargo, las dificultades para articular su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de los familiares a saber qué ocurrió con sus seres queridos", explicó Kemper.

Por eso, agregó: "Contar con esta política marca una diferencia importante para brindar respuestas diferenciadas a las múltiples necesidades de las familias de las personas desaparecidas".