Apple TV sube el precio de sus planes de suscripción en EE.UU.

El coste mensual subirá dos dólares más hasta alcanzar los 14,99 dólares, mientras que la anual valdrá 119 dólares frente a los 99 dólares de antes.

Se trata del cuarto aumento que implementa la plataforma en cuatro años. La cuota mensual de Apple TV se ha triplicado desde el precio de lanzamiento original de 2019, que era de 4,99 dólares al mes.

Esta subida de precios coincide con el incremento de las tarifas implementado en los últimos años por otras importantes plataformas de contenido en línea como Netflix, HBO Max, Disney+, Hulu.

Entre el catálogo de las más de 300 producciones que ofrece Apple TV se encuentran la aclamada 'Ted Lasso', la más vista de la plataforma; o 'F1', la película deportiva más taquillera de todos los tiempos, protagonizada por Brad Pitt.

También algunas de las series más nominadas a los premios Emmy de esta temporada, cuyos galardones se entregarán el próximo 14 de septiembre, como la comedia 'The Studio', 'Severance' o 'Pluribus'.