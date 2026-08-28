Brasil investiga a una famosa plataforma de apuestas por evasión fiscal y lavado de dinero

Cerca de medio centenar de agentes del Fisco y del Ministerio Público cumplieron órdenes de allanamiento y embargo de bienes en seis direcciones de las ciudades de João Pessoa, Recife y São Paulo, según indicaron en una nota.

La investigación apunta a que la empresa movió "más de 5.000 millones de reales (960 millones de dólares) solo en 2025".

Las autoridades brasileñas detectaron, sin embargo, "fuertes" indicios de irregularidades tributarias tanto antes como después de que obtuviera la licencia para operar en el país suramericano.

En ese contexto, sospechan que los investigados montaron una empresa fachada en Curazao para simular que operaba fuera de Brasil, cuando en realidad las verdaderas responsables de sus actividades eran empresas locales.

Además, identificaron maniobras para mover los valores entre Brasil y el exterior, entre ellas el posible uso de cuentas en empresas tecnofinancieras para "dificultar el rastreo de la circulación de los recursos y la identificación de sus beneficiarios finales".

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El grupo obtuvo autorización para operar en el sector a partir de 2025, aunque existen indicios de que desde antes desarrollaba sus actividades en Brasil sin pagar los impuestos correspondientes, de acuerdo con la información.

Incluso después de obtener su licencia, la investigación sugiere que las irregularidades habrían continuado mediante el uso de mecanismos para facilitar la evasión fiscal.

Esas sospechas se basan en parte en una declaración al Fisco de gastos supuestamente ficticios con la intención de pagar menos impuestos.

En paralelo, el Gobierno de Brasil está estudiando si Betnacional puede continuar funcionando o decide suspender su actividad.

Las casas de apuestas deportivas y los casinos digitales han ganado una enorme presencia en este país continental de 213 millones de habitantes.

Según datos oficiales, los brasileños apostaron alrededor de 220.600 millones de reales (42.500 millones de dólares al cambio de hoy) a lo largo de 2025.

El Gobierno ha manifestado su preocupación por el alarmante crecimiento de este fenómeno y ha puesto en marcha una serie de acciones para inhibir su uso.

En este sentido, bloqueó las plataformas del mercado de predicciones con apuestas sobre política, cultura o clima, como Polymarket, a las que pasó a considerar "ilegales" por no ajustarse a la legislación brasileña.

También obligó a incluir alertas sobre los riesgos de adicción y pérdidas financieras en todos los anuncios relacionados con la actividad.

La Alcaldía de Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, dio un paso más allá y prohibió desde julio pasado la propaganda de apuestas por internet en espacios públicos y eventos patrocinados por el municipio.