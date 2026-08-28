California demanda a Trump por revocar un millonario parque eólico marino en su costa

"La cancelación del contrato de arrendamiento pondría en peligro 30 millones de dólares destinados a la formación de la fuerza laboral, el desarrollo de la cadena de suministro y los beneficios para las comunidades locales", indicó el fiscal general de CaliFornia, Rob Bonta, en un comunicado.

La fiscalía tachó la maniobra de ilegal para frenar las energías limpias, que podría costarle al estado 174.750 puestos de trabajo y que también "amenaza con retrasar durante años el floreciente sector eólico marino de California".

Tras una subasta muy competitiva de concesiones para la energía eólica marina celebrada en 2022, Golden State Wind se adjudicó una licencia en el Área de Energía Eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California.

Esta concesión estuvo destinada a un parque eólico marino de 2 gigavatios, con compromisos adicionales de más de 30 millones de dólares para capacitación laboral, desarrollo de la cadena de suministro y beneficios para comunidades locales como asociaciones de pescadores, según explicó la Fiscalía.

Sin embargo, el Departamento del Interior (DOI, en inglés) suspendió el pasado abril esta concesión mediante un acuerdo secreto con Golden State Wind.

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De acuerdo con la Fiscalía, el Gobierno "reasignó ilegalmente 120 millones de dólares" para pagar a Golden State Wind por abandonar su contrato de arrendamiento de energía eólica marina y le exigió invertir "una cantidad igual en proyectos de combustibles fósiles fuera del estado que no contribuirán en absoluto al desarrollo energético de California".

"La compra a puerta cerrada que la Administración Trump realizó a Golden State Wind para detener el desarrollo de la energía eólica marina en favor de la extracción de gas y petróleo es, lamentablemente, una táctica clásica para enriquecer a sus donantes de la industria petrolera", sentenció Bonta.

Este no sería el único proyecto afectado por cruzada de la Casa Blanca contra el desarrollo de este tipo de energías, a inicios de mes el Ejecutivo Gobierno acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore, una empresa de energía eólica marina para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamientos en las costas de California, Nueva York y Luisiana.