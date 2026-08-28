Chile firma con Argentina, Bolivia y Perú declaración conjunta sobre minerales críticos

El documento fue suscrito por el ministro de Minería de Chile, Daniel Mas; el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero; el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landivar; y el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, en el marco del primer encuentro ministerial sobre minerales estratégicos.

El Ministerio de Minería chileno explicó en un comunicado que los cuatro gobiernos consideran "fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico a lo largo de toda la cadena de valor de la industria regional".

Asimismo, el texto plantea "explorar espacios de cooperación técnica e institucional entre los organismos mineros de cada país, incluyendo el intercambio de experiencias en fiscalización, geología, política pública minera y formación de capital humano especializado".

"La declaración conjunta que suscribimos hoy es el primer paso firme hacia una alianza permanente", afirmó el ministro Mas, tras la firma del documento.

El secretario de Estado chileno detalló que posicionarán "al Cono Sur como el proveedor de minerales estratégicos más confiable, sostenible y competitivo. En una era donde la transición energética y el avance de la inteligencia artificial demandan entre un 400 % y un 600 % más de minerales críticos para la próxima década, lo que decidamos no es un asunto meramente local".

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Por su parte, el secretario de Minería de Argentina destacó que "Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. Aunque cada país pueda tener prioridades estratégicas distintas, es muy valioso tener una visión compartida en esta industria de tan largo plazo".

"Esta declaración conjunta nos permite avanzar en el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y la promoción de inversiones responsables, generando condiciones para fortalecer cadenas de suministro confiables, promover una mayor integración productiva y aprovechar de manera conjunta el potencial de nuestros recursos estratégicos", explicó el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia.

El documento, según Shinno, implica "ir más allá de cuánto se produce o se exporta, los minerales estratégicos deben transformarse en instrumentos dinámicos para generar mayor valor agregado, garantizando el desarrollo de cadenas de suministro confiables que se traduzcan en el cierre de brechas sociales y económicas".

En el comunicado señalan como referentes de este acuerdo, la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina reactivado este año y el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado con Perú en 2025.

"Se promoverá la búsqueda de apoyo técnico y financiero de organismos multilaterales, así como el diseño de convocatorias conjuntas que permitan la participación de actores públicos y privados en proyectos de investigación, innovación y fortalecimiento institucional", cerró el anuncio.