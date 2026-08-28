China exige más controles de calidad a autos tras mayor llamada a revisión de su historia

Así lo anunciaron este jueves en un comunicado conjunto los ministerios de Industria y Tecnologías de la Información, Seguridad Pública, y Ecología y Medio Ambiente, así como el regulador nacional de los mercados, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés).

El documento se publica apenas unos días después de que la SAMR anunciase, el pasado 21 de agosto, la mayor orden de llamada a revisión de la historia del país: según la prensa especializada, afectó a más de 7 millones de vehículos de marcas conocidas como Tesla, Xiaomi, Leapmotor, Xpeng, Chery, Geely, Dongfeng o FAW.

La empresa estadounidense dirigida por Elon Musk fue la más afectada del grupo, con más de 5,7 millones de automóviles llamados a revisión por defectos en los mecanismos de las manetas de las puertas o en los sistemas de asistencia a la conducción.

La iniciativa oficial llama a los fabricantes a revisar "la consistencia, la fiabilidad y la durabilidad" de sus vehículos y a enviar a las autoridades los informes resultantes, incluyendo las medidas tomadas para resolver los problemas detectados, antes de que termine el presente año.

Asimismo, deberán "someter a pruebas y verificar las nuevas tecnologías" aplicadas a los automóviles.

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La campaña busca "mejorar la consistencia, calidad y niveles de seguridad generales del sector, mantener un orden de mercado justo y competitivo y promover el desarrollo saludable y sostenible" de una industria sumida en una prolongada guerra de precios ante los problemas de demanda a nivel nacional, que han hecho que las marcas chinas encuentren en las exportaciones una vía de escape.

De hecho, esa coyuntura que las autoridades califican de "competencia irracional" acarrea "riesgos de que la consistencia y la seguridad de los productos decaigan, afectando al desarrollo de alta calidad del sector automotriz", indicó en un comunicado separado la patronal Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM).

Justo después del comunicado gubernamental, la CAAM anunció también una campaña propia para "llamar a todas las empresas del sector a respetar los mínimos aceptables de seguridad, consolidar los cimientos de la calidad y la seguridad, estandarizar la innovación tecnológica y reforzar la verificación y las pruebas de los diseños innovadores de productos".

Ese mismo día, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulgó cifras oficiales que apuntaban a que los beneficios del sector automotriz se habían desplomado un 20 % interanual hasta julio, en parte debido a los mencionados descuentos agresivos, que han provocado la intervención de Pekín en varias ocasiones.