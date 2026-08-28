Colaborador de Machado que regresó a Venezuela dice que nuevos jueces deben ser temporales

En un mitin que encabezó en el estado Anzoátegui (este), horas después de su llegada al país, González afirmó que los integrantes de "ese Tribunal Supremo de Justicia que están cocinando" son "transitorios y deben proceder a ser designados ya".

González se pronunció así sobre el proceso emprendido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, para renovar al máximo tribunal, tras un acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo que el chavismo mantiene con un sector de la oposición que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y del que no forma parte Machado.

En ese sentido, el opositor explicó a la prensa que el país necesita "medidas de excepción" en un momento de "excepción" como el que se vive, luego de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro en enero pasado durante un ataque militar.

"Unas autoridades judiciales decentes, honestas pero temporales, así como un Consejo Nacional Electoral igualmente honesto y transparente, pero temporales: Después que elijamos un nuevo Gobierno, vendrá la reinstitucionalización del país", añadió.

También dijo que "muy pronto" todos los dirigentes que están por el mundo retornarán a Venezuela "y fundamentalmente María Corina Machado", quien viene prometiendo su regreso desde hace meses.

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El dirigente se encontraba en el exilio desde mayo del año pasado, cuando logró abandonar la residencia de la Embajada de Argentina en medio de una operación liderada por Estados Unidos para su rescate y el de otros cuatro opositores que permanecían en la sede diplomática desde marzo de 2024.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

En la sede diplomática estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos -todos miembros del partido Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el lugar semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.