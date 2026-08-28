Corea del Sur y Unicef donan suplementos prenatales para 30.430 embarazadas en Cuba

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Cuba explicó este viernes en las redes sociales que, ante la imposibilidad de realizar el envío marítimo del cargamento de ayuda humanitaria, utilizó la vía aérea entre Ciudad de Panamá y La Habana.

La gestión implicó costos adicionales por el cambio de la vía marítima a la aérea, que Unicef cubrió con sus propios recursos, por lo que la agencia de la ONU aseguró que "salvar vidas no puede esperar".

Además indicó que el objetivo es que las cubanas embarazadas dispongan de los frascos prenatales para el tratamiento completo requerido durante el embarazo y la etapa de lactancia materna.

La donación llega al país caribeño en un contexto de profunda crisis económica, con escasez de productos básicos como alimentos y medicinas. Una situación agravada desde que Estados Unidos inició en enero un cerco petrolero contra la isla además de imponer sanciones adicionales.

Como antecedente de esta donación, Corea del Sur ya había enviado ayuda humanitaria: el pasado diciembre donó 24.600 toneladas de arroz a Cuba para apoyar a colectivos afectados por el devastador huracán Melissa y otros grupos vulnerables en el país.

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La Habana y Seúl anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 2024, en un acto celebrado en Nueva York, y posteriormente instalaron embajadas en sus respectivas capitales.