Defensor del Pueblo dice que si Fujimori cierra el Congreso de Perú subiría su popularidad

Las controvertidas declaraciones del defensor del Pueblo responden a su opinión sobre las coordinaciones que debe hacer el Ejecutivo con el Parlamento, en el que tiene la oposición de las bancadas de izquierda, para llevar adelante las reformas que el país necesita.

Gutiérrez explicó, en entrevista con la emisora Exitosa, que el gobierno de la derechista Fujimori "está haciendo agua por donde se le mire" y que solo con "medidas extraordinarias" podrá abordar la necesidad de recuperar el orden, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

Agregó que la crisis es tan grave y urgente que las respuestas no pueden responder "al estado convencional de la democracia", donde el Ejecutivo debe tener el respaldo de las cámaras de Diputados y Senadores para aprobar las medidas y reformas que plantea implementar.

"Si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad", afirmó Gutiérrez.

"No estoy alentando (esa acción), porque soy un demócrata, creo en los principios, pero tal cual está el Estado que, si bien crecemos por inercia llevado por una plataforma de una política monetaria establecida por la apuesta de empresarios que ya no creen en la política, pero sí creen en los beneficios que da invertir en el Perú, si no hacemos esas cosas grandes, de forma estructural, vamos a seguir en más de lo mismo", manifestó el defensor.

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No obstante, la salida planteada por Gutiérrez no es posible bajo las reformas constitucionales que restituyeron la Cámara de Senadores y que fue instalada nuevamente este año para la actual legislatura ordinaria.

El último cierre del Congreso lo hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019 y un año después fue destituido por el siguiente Parlamento por presuntos actos de corrupción.

Vizcarra es uno de los exmandatarios peruanos que está recluido en el penal de Barbadillo por delitos vinculados a su anterior gestión como gobernador regional de Moquegua.

De acuerdo a una encuesta de la empresa Datum Internacional publicada este mes, Fujimori ha empezado su gobierno (2026-2031) con 60 % de aprobación ciudadana, tras imponerse en la segunda vuelta electoral al candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien se presentó a su vez en nombre del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sentenciado por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

Sobre las medidas urgentes comentadas por el defensor del Pueblo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó este jueves que el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas que lo presentarán mañana a la Cámara de Diputados para su evaluación y respaldo.

En el paquete de 66 facultades legislativas, el gobierno de Fujimori plantea medidas para combatir la criminalidad en las calles, una de las principales demandas de la población, así como la modernización y reestructuración del Estado, entre otros temas.