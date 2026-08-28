Dos hombres armados entran a caballo a un pequeño automercado y lo asaltan en Panamá

En la grabación se ve a los dos hombres con los rostros cubiertos y uno de ellos con un arma automática dentro del minisuper, como se le llama en Panamá a las pequeñas tiendas de comestibles. Uno se baja del caballo y el otro jinete le espera para luego huir con el botín.

La Policía Nacional (PN) informó este viernes que un menor de edad sospechoso de ser uno de los asaltantes ya fue capturado, y que se realizaban allanamientos en la zona de Río Hato, en la provincia de Coclé, en busca del otro implicado y también del caballo.

Este "robo a mano armada donde dos sujetos ingresan a un minisuper en el área de Río Hato utilizando un equino", como explicó la subcomisionada de la Policía Nacional, María Gutiérrez, quedó registrado por la cámara de vigilancia del local y su difusión en redes ha generado diversos comentarios.

Medios locales como Mi Diario tituló "¡Al Estilo de Bonanza! Encapuchados llegaron a caballo y asaltaron minisuper en Antón", mientras que el medio digital Foco encabezó su información diciendo "Panamá superando a la IA".

La subcomisionada Gutiérrez agregó en un vídeo publicado por la Policía Nacional con las imágenes de este inédito asalto en Panamá, que el propietario del automercado "no quiso interponer la denuncia", pero igualmente la Fiscalía abrió de oficio un expediente "ya que se tienen plenamente identificado a los presuntos autores".

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La inseguridad ciudadana es una de las preocupaciones de los panameños, que perciben que en los últimos años han subido los casos de asesinatos, asaltos y hurtos, al tiempo que las autoridades aseguran que aplican operativos para combatir el hampa.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre enero y julio pasado se registraron 2.813 noticias criminales por robo, un 6,7 % menos que las 3.016 del mismo período de 2025.