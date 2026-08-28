EE.UU. pide en la ONU más tropas y recursos para combatir a las pandillas en Haití

La representante estadounidense para Asuntos Políticos Especiales, Jennifer Locetta, afirmó durante la sesión que "las pandillas no pueden tomar como rehén a la democracia haitiana" y que éstas han expresado públicamente su intención de impedir que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes en las próximas elecciones, previstas para diciembre.

"Los terroristas no pueden aterrorizar mientras roban a Haití su futuro", afirmó la diplomática, que condenó el ataque de los pasados 23 y 24 de agosto en Kenscoff, al sureste de Puerto Príncipe, que dejó al menos 47 muertos, entre ellos cinco menores, y decenas de secuestrados.

La representante defendió que la GSF, autorizada por el Consejo en septiembre de 2025 con 12 votos a favor y las abstenciones de China, Pakistán y Rusia, debe "contar con los recursos necesarios para actuar sobre el terreno" y "acabar con el derramamiento de sangre".

Así, instó a los países que forman parte de la misión a acelerar su despliegue para combatir a las pandillas y apoyar a las fuerzas haitianas, y pidió contribuciones al fondo de la ONU que la financia.

Locetta también instó a los miembros del Consejo a que renueven el mandato de la fuerza el próximo mes y señaló que trabajará para ello junto con Panamá, país que comparte con EE.UU. la responsabilidad de impulsar esa resolución.

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Por su parte, el representante ruso, Vasili Nebenzia, dijo que "hay que garantizar que el país pueda luchar contra la violencia y el terror" pero enfatizó que "hay factores que llevan a los jóvenes a sumarse a estas pandillas".

"También es importante la cuestión del tráfico de armas procedentes de EEUU. Armas que ayudan a esas pandillas. Sus dirigentes no dudan en presentarlas en videos que publican en redes sociales. Es sencillo determinar el origen (de esas armas)", acusó.

Mientras, el representante haitiano, Pierre Ericq, aseguró que las autoridades haitianas siguen trabajando para "aumentar el número y las capacidades" de la policía haitiana y dijo que también reforzarán y reclutarán nuevos militares para "reinstaurar la seguridad".

También pidió "una mayor sinergia internacional" para lograr ese objetivo, algo que consideró clave de cara a las próximas elecciones.

En la sesión, el jefe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), Carlos Ruiz Massieu, llamó a "romper con el ciclo de impunidad" y llevar ante la justicia tanto a los responsables de la violencia como a quienes financian y facilitan las actividades de las pandillas.

Ruiz Massieu alertó de que el nuevo repunte de ataques de las pandillas ha dejado más de 1.400 muertos y 600 heridos, solo entre abril y junio de 2026. Esta semana la ONU actualizó las cifras que ha dejado la violencia, en los primeros seis meses del año, con al menos 3.050 y 1.401 heridos.