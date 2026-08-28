El Gobierno de Perú mejora estimación de crecimiento económico a 3,4 % en 2026

"La economía peruana crecería 3,4 % en el 2026, por encima del 3,2 % previsto en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 (emitido en abril de este año), impulsada por una sólida demanda interna asociada al mayor dinamismo del gasto privado”, señaló el informe.

El documento del ministerio indicó que la inversión privada crecería 10,5 % en el presente año, favorecida por el avance de proyectos mineros y no mineros.

"La inversión minera superaría los 7.000 millones de dólares, respaldada por la continuidad de proyectos, mayores gastos en exploración y sostenimiento, así como por los elevados precios de los metales y la demanda vinculada a la transición energética", indicó.

También, agregó que la inversión no minera continuaría recuperándose por la ejecución de proyectos de infraestructura, asociaciones público privadas (APP), hidrocarburos y sectores diversificados.

"Este dinamismo favorecería la generación de empleo, mayores ingresos y un crecimiento del consumo privado de 3,6 %. En este contexto, los sectores no primarios crecerían 4,2 %, destacando construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria", señaló el informe.

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Además, sostuvo que la fortaleza de la demanda interna compensaría parcialmente los choques de oferta sobre los sectores primarios, que caerían 1,4 % por los efectos del fenómeno climático de El Niño en pesca, manufactura primaria y agropecuario.

"También por un dinamismo moderado del sector minería e hidrocarburos; además del incremento del precio del petróleo, que elevaría los costos de transporte y producción, generando presiones inflacionarias", detalló.

El ministerio indicó que, en 2027, la actividad económica de Perú crecería 3,4 % por el impulso de la inversión privada que se expandiría 6,5 %, explicado por el mayor ritmo de ejecución de proyectos mineros como Tía María, Reposición Ferrobamba, Pampa de Pongo, Corani y Cerro Verde, entre otros.

También destacó el fortalecimiento de la inversión no minera vinculada a proyectos de transporte, energía, salud y saneamiento, como proyectos de transmisión eléctrica, el Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, el tramo 4 de la carretera longitudinal de la sierra y la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado.

"La disipación gradual del fenómeno El Niño costero desde el segundo semestre del 2027 permitiría que los sectores primarios crezcan 2,7 %, impulsados por la normalización de las actividades pesquera, agropecuaria e hidrocarburos, y por una mayor extracción minera, asociada a la producción de cobre, oro, zinc y producción de cátodos de cobre", añadió.

Pese a que las previsiones son positivas, difieren levemente del objetivo del plan de gobierno de la presidenta derechista Keiko Fujimori, que fijó un crecimiento del PIB en 2026 del 3,5 %, del 5 % en 2027 y 2028, y llegar a un 6% en 2030 y 2031.