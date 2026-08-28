El lamento de los agricultores salvadoreños debido a las pérdidas por la sequía de El Niño

El ambiente en las zonas de cultivo de maíz en el municipio de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente a 60 kilómetros de la capital San Salvador, es desolador, según constató este viernes EFE, con terrenos fuertemente afectados por las extremas temperaturas y la falta de precipitaciones en plena época lluviosa.

Ramón García, un agricultor de 72 años, pasea por sus parcelas mientras observa la pérdida de sus cultivos de maíz por la falta de lluvia. Aseguró a EFE que este año sembró tres manzanas y media de terreno, de las que ha perdido tres.

Señaló que al momento de sembrar su objetivo era cosechar alrededor de 300 quintales de maíz, pero la realidad ahora es que solo logrará, espera, unos 10 quintales, mientras que en 2025 su cosecha alcanzó, dijo, los 230 quintales, una cosecha buena.

García invirtió más de 3.000 dólares en su siembra de este año, no obtendrá ganancia alguna y dijo que espera obtener "al menos 200 dólares" de la venta de zacate, nombre que se le da a la milpa cuando no alcanzó su punto y se seca.

"Nosotros que vivimos de la agricultura nomás estamos esperanzados a la cosecha, después de Dios, y si no hay cosechita nos fregamos (nos fue mal)", lamentó.

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El Salvador se encuentra en alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, decretada el martes por la Dirección de Protección Civil, que tiene un pronóstico grave para finales de 2026 e inicios de 2027.

El agricultor se mostró triste e impotente por la situación de sus cultivos, al "no poder hacer más ante las disposiciones de Dios", a quien atribuye la sequía.

"Me siento triste, se siente uno mal por tanto trabajo, tanto sacrificio y todo en vano. (Nos queda) nomás confiar en Dios, porque él sabe lo que hace y no podemos contradecir la voluntad de él", dijo.

Aseguró que la sequía registrada este año "ha afectado a todos" los agricultores de San Esteban Catarina y solamente "el que sembró cerca de una vaguada tal vez tiene más humedad, cae más sereno y la siembra se ha mantenido".

Espera que al menos hacia el final de la época lluviosa -que en El Salvador comienza en mayo y finaliza en noviembre- llueva un poco más porque "si no lloviera no podemos sembrar, pero si se da vamos a seguir sembrando, no nos daremos por vencidos".

El agricultor aseguró que en años anteriores no se ha registrado una sequía como la de este año, que ha sido, según indicó, "la más larga".

Adolfo Palacios, otro agricultor de la zona, concuerda con García y aseguró a EFE que en el lugar en el que vive solamente se han registrado "tres tormentas buenas".

Palacios sembró dos manzanas de tierra, de las que perdió una manzana y media.

"Hoy (la sequía) nos ha dañado a todos, en general a todos nos ha afectado. Pero así es la vida del campo", dijo a EFE resignado.

El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, indicó en una entrevista con EFE que cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre estarían en riesgo en El Salvador a consecuencia de la sequía.