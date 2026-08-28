El papa nombra a sacerdote salesiano como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Asunción

Así lo informó en un comunicado la Arquidiócesis de Asunción, que expresó su "alegría y gratitud" con el sumo pontífice por el nombramiento de Escobar, hasta ahora obispo del Vicariato Apostólico del Chaco paraguayo (oeste).

El derecho canónico establece que "cuando lo aconsejen las necesidades pastorales de una diócesis, se constituirán uno o varios obispos auxiliares", cuya tarea es "colaborar" con el obispo diocesano, en este caso, con Adalberto Martínez, explicó la nota.

Además, señala que "el obispo auxiliar no tiene derecho de sucesión".

El nombramiento de Escobar representa "un importante apoyo al servicio pastoral de la Arquidiócesis" de Asunción, en vista de su extensión, a la diversidad de sus comunidades y "a los múltiples desafíos de la evangelización", agregó la fuente.

Nacido el 18 de junio de 1971, Escobar fue ordenado presbítero en 2001 con la orden salesiana y realizó sus estudios universitarios en Ciencias de la Religión y en Educación en Chile.

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En 2013 fue nombrado obispo titular de media y vicario apostólico del Chaco paraguayo, al tiempo que ejerció diversos cargos en la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

León XIV concedió, el pasado viernes 21 de agosto, una prórroga de dos años más en el cargo al arzobispo Martínez, quien había presentado su renuncia en julio último al cumplir los 75 años de edad, en atención a lo establecido en el derecho canónico.