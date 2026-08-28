Estados de EE.UU. pueden regular mercados de predicciones, dicta tribunal de apelación

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de la autoridad reguladora de apuestas en el estado de Nevada, la Nevada Gaming Control Board, que pedía mantener cerrada la plataforma Kalshi argumentando que sus contratos de predicciones deportivas le competen a ella y no al gobierno federal.

En el centro del debate están un tipo de productos ofrecidos por los mercados de predicción, dentro de los llamados "contratos de eventos" que permiten apostar sobre el resultado futuro de casi cualquier acontecimiento, y que se refieren a los eventos deportivos, que los reguladores estatales consideran "apuestas deportivas".

Kalshi lleva bloqueada en Nevada desde marzo por este motivo y había pedido, junto a otras empresas del sector, que la Justicia pausara la orden de veto, pero se prevé que tras este fallo, que contradice a otro anterior, la causa prosiga su curso legal y acabe ante el Tribunal Supremo, según CNBC.

La Fiscalía de Nevada celebró la decisión del tribunal de apelaciones y defendió que "las apuestas deportivas no se convierten en otra cosa simplemente porque una empresa las llame contratos de eventos".

Las empresas de predicciones afirman que debe regular su actividad la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), un organismo federal, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha defendido su potencial de crecimiento y su regulación a nivel federal y no estatal.

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No obstante, los jueces de apelaciones indicaron en su decisión de hoy que "la sustancia de los contratos de eventos deportivos ofrecidos por Kalshi es una apuesta deportiva, independientemente de que Kalshi lo llame 'swaps' (...)", otra manera de denominar a estos productos derivados financieros.

El fallo contradice una orden previa de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, que determinó que la autoridad de regular los contratos de eventos deportivos correspondía a la CFTC.

A finales de julio, 44 estados se pusieron de acuerdo, con excepción de algunos gobernados por republicanos, sobre su autoridad sobre los contratos de eventos deportivos en una carta enviada al CFTC durante el periodo de comentarios a las nuevas regulaciones de estos productos.

"La CFTC debería empezar de cero con sus regulaciones y aclarar que las apuestas deportivas y el juego no se pueden comerciar en (los mercados de contratos designados), sino que están sujetas a las leyes estatales", indicaron en la carta, recogida por CNBC.