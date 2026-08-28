Gobierno de México crea consejo para la erradicación del gusano barrenador en el ganado

En un comunicado, las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) señalaron que este Consejo busca "fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales en favor de la ganadería, el sustento de millones de familias productoras y el abasto nacional de alimentos".

La medida responde a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de coordinar esfuerzos con los gobiernos estatales, la academia y el sector productivo a partir de la evidencia científica, agregaron.

El pasado 25 de agosto, México reanudó la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos desde Agua Prieta, en el norteño estado de Sonora, con un primer envío de 750 cabezas que aumentará gradualmente hasta 1.500, informó Agricultura de México.

El reinicio de operaciones se produjo a través del corredor fronterizo de Agua Prieta con Douglas, Arizona, después de unos catorce meses de restricciones aplicadas como parte de las medidas para contener el avance del gusano barrenador.

Sonora y Chihuahua fueron considerados los primeros estados en condiciones de retomar los envíos por su menor riesgo sanitario, aunque la reapertura ocurre días después de que Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador desde el inicio de la emergencia zoosanitaria en noviembre de 2024.

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El caso dejó a Baja California y Baja California Sur como las únicas dos regiones mexicanas sin presencia reportada de la plaga, que se ha extendido a treinta de los 32 estados.

Hasta el 23 de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabilizaba 39.470 casos acumulados desde noviembre de 2024, de los cuales 1.937 permanecían activos.

En el comunicado de hoy se apuntó que funcionarios e investigadores seguirán buscando fortalecer la estrategia que opera Agricultura, a través del Senasica, desde hace casi dos años.

Se precisó que la instalación del Consejo Técnico-Científico fortalecerá la coordinación entre instituciones, las campañas de comunicación y concientización, la cooperación internacional y la investigación y transferencia de tecnología.

Entre las líneas prioritarias está el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y diagnóstico; la detección temprana de casos y el análisis de la dinámica poblacional de la plaga.

Además, la evaluación y desarrollo de nuevos métodos de prevención; el control y erradicación; estudios de genética y biotecnología, y el desarrollo de tecnologías y herramientas de inteligencia artificial (IA).