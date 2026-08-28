Gobierno mexicano califica el caso Ayotzinapa como "una prioridad de Estado"

Además, apuntó que antes de la movilización prevista para el 26 de septiembre, con motivo del 12 aniversario del caso, las familias recibirán un informe con los avances y resultados más recientes de las investigaciones.

Un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación (Interior) apuntó que, como parte de los acuerdos en la reunión con la presidenta Sheinbaum, la mandataria les señaló que "se agotarán todas las líneas de investigación, se fortalecerán las tareas de búsqueda"

Además se agilizará el análisis de la información y se intensificarán las gestiones ante gobiernos extranjeros, en este caso Estados Unidos, para concretar las extradiciones pendientes, entre ellas la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala en 2014.

También refrendó el compromiso de combatir la impunidad y continuar trabajando con determinación, sensibilidad y responsabilidad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El texto indicó que el Gobierno de México "mantendrá una comunicación directa, permanente y transparente con las familias. Ayotzinapa es una prioridad de Estado y se mantendrán las acciones necesarias para conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar justicia".

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Sheinbaum encabezó la reunión en la que fueron presentados los avances más recientes de las investigaciones y se informó de "cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes".

Entre ellas, las relacionadas con nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación, las cuales, se explico, han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el encuentro, los familiares expusieron sus planteamientos sobre la información presentada y su programa actividades para conmemorar, el próximo mes, el 12 aniversario de la desaparición de los jóvenes.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán

Además de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la representante adjunta de ONU-DH en México, Maia Campbell, así como representantes de las organizaciones Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.

Sheinbaum anunció este jueves en su conferencia diaria que su Gobierno prepara un informe público sobre las nuevas líneas de investigación y detenciones en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, que pretende presentar antes del próximo 26 de septiembre, cuando se cumplan 12 años de su desaparición.

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse doce años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.