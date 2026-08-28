Italia recibirá asesoramiento sobre Innovación del exministro de Defensa ucraniano Fédorov

El ministro y mano derecha de la primera ministra, Giorgia Meloni, recibió a Fédorov en la sede romana del Ministerio. Durante el encuentro, hablaron sobre todo de "drones, sistemas no tripulados y defensa aérea", según un comunicado de la Defensa italiana.

Crosetto ve "imprescindible" buscar "oportunidades de diálogo e intercambio de experiencias" en medio de una escenario marcado por "transformaciones repentinas y sin precedentes".

"Por ello, me complace que Mijailo Fédorov haya aceptado ofrecerme su asesoramiento como asesor para la Innovación de la Defensa", se lee en el comunicado.

El ministro italiano sostuvo que "no basta con conocer las nuevas tecnologías", sino que es "esencial contar con la capacidad de adaptar los procesos organizativos, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas a gran escala".

Estos escenarios cambiantes en el mundo exigen, a su parecer, la combinación de "la excelencia tecnológica con la capacidad industrial y la rapidez de respuesta ante desafíos futuros".

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Por eso, Crosetto valora positivamente del ucraniano "su significativa experiencia en el ámbito de la innovación digital aplicada a la Administración Pública y a la Defensa".

Fédorov fue destituido el 15 de julio por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sólo seis meses después de haber asumido el cargo, lo que suscitó indignación, protestas y dudas sobre la estrategia de Kiev en tiempos de guerra.

Considerado un modernizador del Ejército ucraniano que lucha contra la invasión rusa, tras su cese este joven político, de 35 años, desafió abiertamente a Zelenski y reclamó elecciones en Ucrania en pleno conflicto.