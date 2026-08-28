Jefe del Comando Sur de EEUU forjará un frente con Colombia para enfrentar el narcotráfico

"La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es inigualable. Al forjar un frente unificado, desarticularemos las operaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y eliminaremos sus redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas", expresó Donovan en la cuenta de X del Southcom.

En su último día en Colombia, Donovan visitó el Fuerte Militar de Tolemaida, el mayor del país, ubicado en el departamento del Tolima (centro), para conocer "de primera mano las capacidades de la Aviación del Ejército".

"Fortalecer y recuperar estas capacidades es una prioridad para garantizar una Fuerza con mayor movilidad, alcance y respuesta. Seguimos trabajando de manera monolítica por la seguridad de Colombia", expresó, por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Erik Rodríguez, en X.

Durante su visita al país, Donovan se entrevistó el jueves con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en Tumaco, zona de frontera con Ecuador, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico.

El encuentro en el departamento de Nariño (suroeste), tuvo lugar un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde el miércoles se reunió con la nueva cúpula militar colombiana, designada por el presidente De la Espriella.

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La visita de Donovan ocurre además en momentos en que el nuevo Gobierno busca estrechar la relación de seguridad con Washington, después del distanciamiento durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.

En ese sentido, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) destacó hoy que "la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental avanzan con una velocidad y determinación sin precedentes".