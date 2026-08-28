Juan Gabriel reúne a seguidores de México y Estados Unidos en la fronteriza Ciudad Juárez

Desde Florida (EE.UU.), Catalina Albardín cruzó a México acompañada de su padre Ramón para participar en los homenajes a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

“Todo, todo para mí es una emoción grande escucharlo. Es como sentirte más cerca de México, de tu familia, más conectados con todo el amor”, expresó Albardín.

La habitante de Ciudad Juarez María del Socorro Núñez Domínguez destacó que, pese al paso de una década, Juan Gabriel continúa presente entre sus admiradores.

"Para mí representa que el tiempo pasa volando, diez años de no tenerlo físicamente, pero siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida diaria”, señaló.

La admiradora aseguró que incluso ha convertido a sus nietos en seguidores y resaltó que el artista representa mucho para esta ciudad fronteriza que lo vio crecer y convertirse en el 'Divo de Juárez'.

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“Para Ciudad Juárez representa que nos dio a conocer a nivel internacional", remarcó.

Otra admiradora, Conny Mendoza, viajó desde Ciudad de México hasta la frontera para participar en los homenajes y recordar al cantante, como procura hacerlo cada año.

"Para seguir honrando todo lo que él nos dejó y seguir agradeciéndole a ustedes, los juarenses, que nos reciben de donde quiera, con los brazos abiertos. Estamos muy contentos de estar aquí, de verdad. Procuramos estar aquí cada año para seguir sintiéndolo con nosotros”, expresó.

Para Mendoza, las canciones de Juan Gabriel representan vivencias familiares y personales, que dejarán huella por décadas.

“No lo vamos a olvidar, creo que jamás, por generaciones y generaciones”, afirmó.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, pero diez años después su figura sigue ocupando un lugar central en la música popular mexicana.

Su legado se sostiene tanto por la dimensión de su obra —con composiciones para más de 200 artistas y más de 30 millones de discos vendidos— como por una trayectoria que lo consolidó como uno de los intérpretes y autores más influyentes del país.

Juárez fue clave en la carrera de Juan Gabriel porque fue la ciudad donde creció, aprendió música e inició su carrera artística.

Nació en 1950 en Parácuaro, Michoacán (oeste), pero en Ciudad Juárez encontró un espacio en los escenarios y el arraigo con el que después sería identificado como el ‘Divo de Juárez’.

Incluso, la ciudad lo declaró hijo predilecto por su trayectoria y por haber puesto en alto el nombre del municipio, mientras autoridades y allegados subrayaron que Juan Gabriel siempre mantuvo un vínculo estrecho con Juárez, apoyó proyectos locales y convirtió a la ciudad en parte central de su identidad pública.