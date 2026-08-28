La economía francesa se estanca en el segundo trimestre de 2026

El producto interior bruto (PIB) francés no registró variación entre abril y junio. El dato deja en un 0,3 % el crecimiento acumulado para el conjunto de 2026, según el Instituto nacional de estadística Insee.

El consumo de los hogares se recuperó y aumentó un 0,3 %, tras caer un 0,3 % en el primer trimestre. Sin embargo, la inversión empresarial continuó debilitándose, con una caída del 0,3 %, después de retroceder un 0,8 % en los tres primeros meses del año.

El comercio exterior ofreció un importante apoyo a la actividad. Las exportaciones aumentaron un 2,9 %, tras hundirse un 3 % en el trimestre anterior, impulsadas especialmente por el sector aeronáutico. Las importaciones crecieron un 1,1 %.

En conjunto, el comercio exterior aportó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, frente a una contribución negativa de 0,9 puntos en el primer trimestre.

El efecto fue parcialmente contrarrestado por la evolución de los inventarios, que restó 0,7 puntos al crecimiento, después de aportar 0,9 puntos en el trimestre anterior.

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El ingreso disponible bruto de los hogares aumentó un 0,5 % en términos nominales, al mismo ritmo que en el primer trimestre. Pero los precios del consumo de los hogares se aceleraron, con un incremento del 1 % frente al 0,6 % anterior.

Como resultado, el poder adquisitivo del ingreso disponible bruto cayó un 0,5 %, frente a un descenso del 0,1 % en el primer trimestre. Por unidad de consumo, una medida que permite aproximar la evolución del poder adquisitivo a escala individual, disminuyó un 0,6 %, tras caer un 0,2 % en el trimestre anterior.

La tasa de ahorro de los hogares descendió hasta el 17,2 % de su ingreso disponible, desde el 17,9 % registrado entre enero y marzo, lo que refleja el aumento del consumo y la pérdida de poder adquisitivo, según el Insee.

El número total de horas trabajadas disminuyó un 0,1 % por segundo trimestre consecutivo, mientras el empleo total se mantuvo estable.

El margen de las sociedades no financieras se mantuvo estable en el 31,5 % del valor añadido, al ver su evolución nuevamente lastrada por el aumento de los precios mundiales de la energía, aunque este efecto fue compensado por el descenso de los salarios reales.

Las necesidades de financiación de las administraciones públicas se mantuvieron prácticamente sin cambios en el segundo trimestre, en el equivalente al 5,1 % del PIB.

Los ingresos públicos aumentaron en 2.100 millones de euros, impulsados por un incremento de las cotizaciones sociales y del IVA. El gasto público creció en 2.500 millones de euros, debido principalmente al aumento de los intereses pagados y de las prestaciones sociales.

El instituto estadístico revisó a la baja en 0,2 puntos porcentuales, tras redondeo, la evolución del PIB del segundo trimestre, equivalente a una revisión de 0,13 puntos antes del redondeo. El crecimiento del primer trimestre también fue revisado a la baja en 0,1 puntos, precisó el Insee.

Las revisiones reflejan, entre otros factores, un deterioro mayor de lo previsto de la producción agrícola y unos precios de los servicios de mercado más dinámicos de lo estimado inicialmente, especialmente en los servicios de transporte.