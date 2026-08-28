La huelga de médicos paraguayos concluye con anuncios de renuncias masivas y sin acuerdos

Las manifestaciones convocadas por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) iniciaron el lunes con marchas y plantones en todo el país en reclamo de un reajuste del salario -que los médicos aseguran no se ha actualizado desde 2012-, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Tras varias jornadas de negociación sin acuerdos con los ministros de Salud, María Teresa Barán, y de Economía, Óscar Lovera, que han tenido lugar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los médicos quisieron hacerse escuchar este viernes en el departamento de Itapúa (sur), sede de una etapa del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

"Nosotros no tuvimos respuestas de parte del Gobierno, tampoco ningún tipo de planteamiento, razón por la que vamos a seguir (protestando)", indicó a EFE la secretaria general de Sinamed, Rossana González, quien lideró una marcha en Itapúa.

La dirigente aseguró en medios locales que el sindicato convocará a una asamblea para convocar a otra huelga.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, aseguró el martes que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por médicos del sector público y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria".

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El comité de huelga del Hospital General Pediátrico de Acosta Ñu, el principal de la especialidad en el país, comunicó en una nota al director del centro que "se encuentra actualmente recepcionando las renuncias" de 141 de 164 médicos especialistas (86 %), entre ellos los expertos en cuidados intensivos, anestesiología, cirugía pediátrica o pediatras de cirugía compleja.

El secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, Roberto Riveros, indicó en ABC TV que si el Gobierno no entrega una respuesta "favorable a las protestas planteadas" hasta hoy, que concluye la huelga, las renuncias se harán efectivas el lunes.

"Esta es una situación muy crítica y está generando un efecto de bola de nieve", indicó Riveros, quien sostuvo que 19 de los 21 terapistas pediátricos del Hospital del Trauma de Asunción "van a renunciar también".

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el coordinador de Terapia Intensiva del hospital de Acosta Ñu, advirtió que "no existen especialistas" en el país que puedan suplir a los médicos intensivistas pediátricos y cirujanos que anunciaron sus renuncias.

Por otro lado, la Sociedad Paraguaya de Anestesiología anunció el jueves en un comunicado una "declaración de zona de conflicto en todos los hospitales del país" dependientes del Ministerio de Salud, "en los que se presenten renuncias de médicos anestesiólogos".

En la capital paraguaya, los médicos volvieron a cerrar este viernes una importante avenida frente al Ministerio de Economía y Finanzas y protagonizaron una marcha por las calles de la ciudad respaldados por estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

"Nosotros como estudiantes no estamos exigiendo nada del otro mundo para nuestros médicos, pedimos que les valoren, que se les dignifique, y por sobre todo que tengamos insumos para los hospitales, que nadie tenga que morir por ser pobre", afirmó el presidente del centro de estudiantes de la UNA, Alcides Bordón, en declaraciones a la prensa.

También hubo protestas en Ciudad del Este, la segunda en importancia del país y polo del comercio local.

En el departamento de Misiones (sur), galenos y campesinos bloquearon una carretera que conecta a Asunción con Ciudad del Este.