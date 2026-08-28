La ONU pide romper con la impunidad en Haití y castigar a quienes financian las pandillas

"Los perpetradores del ataque en Kenscoff, así como quienes financian y facilitan la violencia de las pandillas, deben rendir cuentas", aseguró Ruiz Massieu en una sesión del Consejo de Seguridad convocada por urgencia a petición de Panamá, Estados Unidos y Colombia.

La sesión fue solicitada después del ataque perpetrado por bandas criminales entre el 23 y el 24 de agosto en la comuna de Kenscoff, al sureste de Puerto Príncipe, la capital, que dejó decenas de muertos.

"Este asalto cobró la vida de al menos 47 personas, incluidos tres niños y dos niñas, dejó a decenas de secuestrados y a muchos otros heridos, y causó más desplazamientos y sufrimiento", apuntó el representante, que compareció por videoconferencia.

Ruiz Massieu alertó de que el nuevo repunte de ataques de las pandillas ha dejado más de 1.400 muertos y 600 heridos, solo entre abril y junio de 2026. Esta semana la ONU actualizó las cifras que ha dejado la violencia, en los primeros seis meses del año, con al menos 3.050 y 1.401 heridos.

Según dijo, este episodio supone "un crudo recordatorio de la urgente e insustituible necesidad de fortalecer aún más el apoyo internacional de seguridad para Haití".

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"Durante demasiado tiempo, los haitianos han vivido con el temor de ser asesinados, secuestrados o sometidos a violencia sexual. Pero actualmente, estos últimos ataques ocurren en un momento crítico de la transición política", añadió.

El representante defendió que las operaciones de seguridad "no son suficientes para producir avances sostenibles en materia de seguridad" y por ello, a su juicio, deben ir acompañados de medidas para restablecer servicios básicos estables y la actividad económica y social en las comunidades afectadas".

"Las expresiones de preocupación son importantes y reflejan claramente nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Pero deben ir acompañadas de una acción sostenida. Haití necesita con urgencia que los compromisos existentes se traduzcan en resultados concretos", concluyó.