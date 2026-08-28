La politóloga Unger encabezará la oficina húngara de recuperación de bienes malversados

Unger fue elegida con los votos del partido gubernamental, el conservador Tisza del actual primer ministro, Péter Magyar, que cuenta con una mayoría de más de dos tercios de los escaños conquistada en las elecciones legislativas del pasado 12 de abril.

Tanto la principal formación opositora, el ultranacionalista Fidesz de Orbán, como el partido de extrema derecha Nuestra Patria se negaron a participar en la votación.

Con la creación de la NVVH a finales de julio, el conservador Magyar comenzó a cumplir su promesa electoral de llevar ante la Justicia a los responsables de las presuntas malversaciones multimillonarias que habrían tenido lugar durante los mandatos de Orbán.

Una de las funciones centrales de la nueva entidad será investigar, detectar y denunciar la corrupción y los abusos cometidos para recuperar los activos afectados, además de diseñar políticas públicas para la protección del patrimonio estatal en el futuro.

La oficina no solo tendrá la tarea de recuperar bienes, sino también "la de proteger el futuro del sistema democrático", según afirmó Unger esta semana en una comparecencia ante una comisión parlamentaria.

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La politóloga advirtió de que las eventuales sentencias definitivas tardarán varios años en dictarse, dadas las complejas y amplias investigaciones requeridas.

La NVVH contará con facultades fiscales, ya que podrá promover procesos judiciales y tendrá acceso a datos personales en casos debidamente justificados.

Según estimaciones del presidente de la Autoridad de Integridad, Ferenc Bíró, la corrupción bajo los gobiernos de Orbán (gobernó primero de 1998 a 2002 y después de 2010 a 2026) "le ha costado a Hungría 150.000 millones de euros" procedentes de fondos comunitarios y estatales.

Hungría ha figurado durante cuatro años consecutivos como el país más corrupto de la Unión Europea (UE), según la ONG Transparencia Internacional, que en su informe de 2025 atribuyó este deterioro al bloqueo sistemático de las reformas anticorrupción por parte del Ejecutivo saliente.

Debido a las deficiencias en la lucha contra la corrupción y al deterioro de los estándares democráticos, la Comisión Europea mantenía bloqueados casi 20.000 millones de euros en fondos comunitarios.

El nuevo Gobierno de Magyar ha comenzado a desbloquear estas partidas tras alcanzar un acuerdo con Bruselas que contempla la adopción de nuevas leyes anticorrupción.