La serie de animación en fotograma de Pokémon llegará a Disney+ en 2027

El anuncio oficial se llevó a cabo en la PokémonXP, la primera gran convención oficial para fans de Pokémon, que se celebra en San Francisco, en donde también se mostró un primer adelanto de este proyecto.

'Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu' es un viaje épico por los parajes salvajes de Galar. En el tráiler de este viernes, se ve a Sirfetch’d y a Pichu en distintos escenarios, hasta que Sirfetch’d se estrella con un letrero que anuncia 2027.

"Nuestros héroes se embarcan en una valiente misión para ayudar y proteger a los Pokémon de toda la región. Aunque sus misiones rara vez salen según lo planeado, sus nobles actos forjan su amistad mientras se adentran con valentía en lo desconocido. Les esperan peligros, alianzas, rivalidades, Pokémon extraordinarios y risas sin fin", señaló la sinopsis oficial.

La producción se había anunciado en junio, durante el Festival Internacional de cine de Animación de Annecy, Francia.