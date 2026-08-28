La Unión Africana condena ataque que mató a dos cascos azules de la ONU en Sudán del Sur

Youssouf instó a las autoridades sursudanesas a "investigar de inmediato y procesar a los perpetradores" del ataque, llevado a cabo el pasado 24 de agosto por asaltantes no identificados en el estado de Jonglei (este de Sudán del Sur) que tuvo como objetivo un convoy de la misión de paz.

El presidente de la UA rindió tributo a los pacificadores caídos y lesionados por su labor en favor de la estabilidad del país, al tiempo que trasladó sus condolencias al Gobierno de Etiopía y a las familias de las víctimas de este "atroz ataque".

Youssouf reafirmó el compromiso de la organización continental de continuar apoyando al Gobierno y al pueblo de Sudán del Sur en sus esfuerzos por alcanzar una transición democrática creíble y una paz duradera.

Entre los siete heridos en la emboscada se encontraban tres cascos azules de la ONU, dos miembros del Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur y dos empleados civiles.

UNMISS advirtió de que los ataques dirigidos deliberadamente contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.

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También instó a las autoridades de Sudán del Sur a determinar la responsabilidad del ataque y garantizar que los implicados rindan cuentas.

Jonglei, uno de los estados más grandes del país, ha sufrido una inseguridad persistente vinculada a enfrentamientos armados, violencia entre comunidades, robo de ganado y ataques contra civiles y personal humanitario.

La ONU tiene personal de mantenimiento de la paz en varias zonas del estado como parte de su mandato de proteger a la población civil, facilitar el acceso humanitario y apoyar los esfuerzos para prevenir y reducir la violencia.

Sudán del Sur sigue afrontando tensiones políticas y de seguridad mientras se acerca a sus primeras elecciones generales desde que obtuvo la independencia de Sudán en 2011, actualmente programadas para diciembre de 2026.