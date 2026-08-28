Las tensiones en la derecha israelí afloran ante el temor de Netanyahu a perder votos

"No debemos desperdiciar ni un solo voto; debemos unirnos para salvar al bloque de derechas", escribió el primer ministro en un mensaje difundido en redes sociales, en el que invitó a Ben Gvir y Smotrich a reunirse el domingo con el objetivo de evitar la fragmentación del apoyo a su bloque.

La respuesta de Otzma Yehudit (Poder Judío en hebreo), el partido de Ben Gvir, no dejó margen a la negociación. La formación aseguró en un comunicado publicado apenas minutos después que no concurrirá junto al Partido Sionista Religioso de Smotrich y calificó la decisión de "final y absoluta", rechazando posibles "contactos, reuniones o conversaciones" sobre una candidatura conjunta.

En su lugar, Otzma Yehudit pidió a Netanyahu utilizar los puestos reservados que el primer ministro obtuvo en la lista electoral del Likud tras las primarias para incorporarlos a Smotrich, "con el objetivo de evitar la pérdida de votos y facilitar la formación de un Gobierno de derechas".

La preocupación del mandatario israelí se produce ante la ventaja del bloque opositor de centro-derecha en las encuestas, lo que coincide con un escenario de creciente fragmentación del electorado derechista agravado por la entrada en la carrera electoral del exgeneral Ofer Winter.

Este escenario supone un riesgo para Netanyahu, cuyo bloque necesita maximizar el número de escaños obtenidos por sus socios para aspirar a mantener una mayoría parlamentaria. El rechazo de Ben Gvir añade así una nueva dificultad a la estrategia del mandatario de cara a las elecciones, previstas para este 27 de octubre.