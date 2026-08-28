Obra de gasoducto clave en Argentina logra préstamo por 900 millones de dólares

El préstamo, otorgado por un conjunto de bancos internacionales, permitirá a la empresa San Matías Pipeline (SMP) financiar la construcción del gasoducto, de 472 kilómetros de extensión.

San Matías Pipeline es un consorcio conformado por las petroleras PAE (30 %), YPF (25 %), Pampa Energía (20 %) y Harbour Energy (15 %) y la firma Golar LNG (10 %),

Estas mismas empresas conforman Southern Energy (SESA), el consorcio que lleva adelante el proyecto para producir GNL en el golfo San Matías, en la sureña provincia de Río Negro, sobre aguas del Atlántico, para exportarlo por barco desde ese punto.

El gasoducto que construirá SMP transportará gas natural extraído de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), hasta el golfo San Matías, donde será procesado en dos terminales flotantes de licuefacción que serán instaladas por Southern Energy.

Según informó este viernes SMP en un comunicado, el crédito, a 7 años de plazo y con 3 años de gracia, fue estructurado por los bancos Citi, JP Morgan, Santander e Itaú, que integran el sindicato de entidades prestamistas junto con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China.

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El proyecto del gasoducto prevé una inversión total de 1.300 millones de dolares, que serán financiados con el préstamo anunciado este viernes y el resto con aportes de capital de los accionistas.

"La estructura del préstamo se sustenta en los flujos de fondos futuros del proyecto respaldados por contratos de transporte de largo plazo", explicó SMP.

Con una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios, el gasoducto será construido por la empresa italiana Sicim y la argentina Víctor Contreras.

El gasoducto evacuará gas natural de Vaca Muerta -la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo- y ese gas tendrá como único destino el proyecto de GNL de SESA, que tiene una inversión prevista de 15.000 millones de dólares.

La iniciativa de SESA busca exportar GNL durante 20 años mediante la operación de dos buques de licuefacción, con capacidad para producir en conjunto unas 6 millones de toneladas anuales de GNL.

El consorcio prevé alcanzar exportaciones por unos 20.000 millones de dólares entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.

En marzo pasado, SESA firmó con SEFE -una compañía internacional propiedad del Gobierno de Alemania- un contrato para la provisión de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, a partir de finales de 2027.