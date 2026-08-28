Tribunal aplaza decisión sobre Germanwings y ve poco recorrido a la demanda contra Estado

La jueza de este nuevo juicio, en el que los demandantes reclaman una indemnización adicional por daños morales en relación con la tragedia, en la que murieron 150 personas, señaló que el tribunal parte de la base de que la demanda no tiene perspectivas de éxito, entre otras cosas, porque los familiares podrían hacer valer sus reclamaciones más bien frente a la compañía aérea, según informa la cadena pública regional WDR.

La portavoz del tribunal señaló los jueces fijaron para el 6 de octubre la fecha para comunicar una decisión, que puede ser tanto la sentencia ya, como un auto, por ejemplo, para iniciar el auto de prueba.

Cada uno de los familiares reclaman hasta 110.000 euros al Estado alemán al considerar que las autoridades correspondientes no supervisaron en su momento de manera suficiente la aptitud para volar y no detectaron los problemas mentales del copiloto Andreas Lubitz, quien estrelló deliberadamente el avión cuando sobrevolaba los Alpes franceses.

El proceso civil se celebra en Braunschweig, en el estado federado de Baja Sajonia, porque es allí donde tiene su sede la Oficina Federal de Aviación Civil, cuyos representantes legales solicitaron que se desestimara la demanda.

En la tragedia, ocurrida el 24 de marzo de 2015, perdieron la vida 144 pasajeros y seis miembros de la tripulación; 64 víctimas eran del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, entre ellos 14 alumnos y dos profesoras de un instituto de secundaria de la localidad de Haltern am See.