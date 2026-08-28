Un muerto y tres heridos en una patera con 110 migrantes que navegaba hacia Inglaterra

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte explicó este viernes en un comunicado que cuando se recibió el aviso de esa embarcación con migrantes frente a las costas de Gravelines se envió un barco de salvamento.

De madrugada, ese barco, el Ridens, recuperó a 72 de los ocupantes que pedían asistencia y durante la operación se constató que una de las personas estaba en parada cardiorrespiratoria y que había otros tres heridos.

La tripulación del Ridens le hizo un masaje cardíaco mientras se movilizaba un helicóptero, pero cuando llegó el médico lo único que pudo hacer fue constatar el fallecimiento de la persona.

El helicóptero transportó en un segundo momento a uno de los heridos que necesitaba una asistencia médica rápida al hospital de Bologne sur Mer, mientras la embarcación de los rescatistas llevó al resto de las personas que había recuperado, incluidos los otros dos heridos, hasta el puerto de Calais.

La patera, por su parte, continuó su travesía con los 45 migrantes que no habían querido recibir asistencia de los servicios franceses de salvamento y finalmente fueron recuperados por otro equipo británico.

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La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte también informó de otras dos operaciones llevadas a cabo por rescatistas franceses con embarcaciones de migrantes, una el miércoles en la que fueron asistidas cuatro personas desembarcadas en Boulogne sur Mer y otra el jueves en que se prestó asistencia a cinco, incluido un niño, conducidos al puerto de Calais.

Recordó que dados los riesgos que entrañaría cualquier operación forzada, sólo intervienen cuando los migrantes lo piden.

También hizo hincapié en que atravesar el canal de la Mancha presenta muchos peligros, ya que es una de las zonas con más tráfico marítimo del mundo y las condiciones meteorológicas son con frecuencia difíciles, con fuertes vientos, corrientes, bancos de arena y una temperatura del agua muy baja que reduce la esperanza de vida de quien cae al mar.