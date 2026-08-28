Villano Antillano lanza su cuarto álbum 'Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor'

El disco producido por Groove 2070 (Edmond Porcuna Antolín), la artista plasma una narrativa sobre distintas etapas emocionales de su vida, uno de los temas principales es 'Crack'.

Oriunda de Bayamón, Villana Santiago Pacheco, nombre de pila de la cantante, es la primera artista trans y no binaria que entró en el Top 50 Global de Spotify, y en este álbum reflexiona sobre lo que significa ser vista siendo una persona que se sale del molde y cómo la mirada ajena la ve con deseo, fascinación, cuestionamiento y violencia.

Este concepto lo transmite en 'Me Ven' donde trata la tensión entre ser observada y reconocida.

En la canción 'Bichifokel' refleja la negación, en 'Ráspate' representa la ira y en 'Pichersita' desde la aceptación, explica el álbum como un proceso de confrontación y transformación.

Asimismo, otro tema clave de este proyecto es su identidad puertorriqueña que recalca en el tema de 'OTA' y con referencias a los municipios de Levittown, Naranjito y Carolina, y las Antillas.

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Por otro lado, en 'entre2AGUAS', deseo y apego conviven con la dificultad de confiar, dejar ir y aceptar que algunas relaciones pueden existir entre el placer y el dolor.

El lanzamiento de su cuarto proyecto discográfico llega acompañado de su videoclip oficial, dirigido por Vladimir Alvira, una pieza visual que lleva esa tensión a un terreno más crudo al retratar una situación de violencia doméstica.

Villano es una de las pioneras del movimiento "queer" dentro del género urbano en Puerto Rico y la capacidad de la artista para adaptarse a bases de rap, trap y a creaciones con toques de reguetón o electrónica hicieron que Bizarrap se interesara en grabar con ella, algo que cristalizó en una sesión publicada en junio de 2022.