Wall Street cierra en rojo por temor a la subida de los tipos, pero anota ganancia semanal

Al cierre de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,02 %, hasta 53.559 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,25 %, hasta 7.711; y el Nasdaq recortó un 0,52 %, hasta 26.402.

En la semana, el Dow gana un 0,5 %, el S&P 500 un 0,5 % y el Nasdaq un 0,9 %.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mostró hoy su preocupación por la marcha de la inflación en EE.UU. en su primer discurso como jefe del banco central en el simposio de Jackson Hole (Wyoming).

Warsh dijo que queda "trabajo por hacer" para llevar la inflación al objetivo del 2 %, tras lo que la herramienta FedWatch registró un aumento de las expectativas de una subida de los tipos en la reunión de septiembre.

También abogó por una mayor discreción en sus comunicaciones para evitar reacciones en los mercados y reiteró su intención de eliminar las guías de evolución futura de los tipos de interés por motivos similares.

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En el mercado de deuda, que ha estado en el punto de mira recientemente, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 4,726 %, mientras que el del bono a 30 años repuntaba hasta el 5,21 %.

Durante la semana, los inversores han seguido el estancamiento de las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán, que dan paso a una campaña económica con sanciones a quienes negocien con la República Islámica.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cierra la semana en 83,40 dólares el barril, una pérdida de valor acumulada del 4 %.

En otros mercados, el oro bajaba a 4.509 dólares la onza, y la plata a 66,44 dólares la onza ante un mayor apetito por el riesgo.

En el plano corporativo, la líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia ha sido una de las protagonistas tras divulgar otro trimestre de crecimiento gracias a la demanda de chips de IA y los centros de datos.

Nvidia comenzó la jornada con una subida del 8 % que se moderó, y termina la semana con una subida del 1,1 %.

Salesforce también sorprendió positivamente con sus resultados y una colaboración con Anthropic, y sube un 22 % semanal.

Otras tecnológicas que han presentado sus cuentas, pero no han convencido con ellas, han sido PayPal, que pierde un 12,9 % semanal, % y Marvell, un 10,2 %.

Por sectores, el tecnológico es uno de los más beneficiados de la semana, con una subida del 3 %, impulsado por las empresas de software, que suben más del 6 %, según datos de la firma Fidelity.