Publican supuestas imágenes de Maduro en prisión en EE.UU.

Este domingo fueron publicados en la cuenta oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro en la red social X lo que parecen ser las primeras fotografías del mandatario en su lugar de reclusión en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), donde está privado de su libertad desde enero de este año, cuando fue capturado durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas junto a su esposa Cilia Flores.

Las dos imágenes publicadas hoy parecen mostrar a Nicolás Maduro vistiendo un atuendo gris y posando para la cámara. Ambas fotografías tienen etiquetas que indican que habrían sido tomadas el pasado 25 de junio.

Las imágenes fueron publicadas en dos mensajes en X, acompañadas de un texto escrito en primera persona, supuestamente por el propio Maduro.

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“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el primer mensaje.

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“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, expresa el segundo mensaje.

Las imágenes fueron compartidas por cuentas oficials del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernante en ese país, en redes sociales. También el hijo del mandatario detenido, el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, compartió las imágenes en su cuenta de Instagram.

Enfrenta un proceso por ‘narcoterrorismo’

Luego de su captura el pasado 3 de enero, Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York y se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde enfrenta un proceso judicial por supuesto narcoterrorismo.

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La cuenta de Maduro en X ha estado activa durante los últimos meses, publicando frecuentemente imágenes que exigen su liberación y la de Cilia Flores, junto con un conteo de los días que ambos llevan presos en Estados Unidos.

También publica comunicados semanales con mensajes y reflexiones atribuidas a Maduro.

Acercamiento entre Venezuela y EE.UU.

Luego de la captura de Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando del Gobierno venezolano bajo la figura de ‘presidenta encargada’.

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Mientras ha hecho llamados por la liberación de Maduro y Flores, Rodríguez ha abierto diálogos con la oposición venezolana y el Gobierno de los Estados Unidos, con el que ha reestablecido relaciones diplomáticas.

La semana pasada, Rodríguez y el Gobierno estadounidense anunciaron un acuerdo petrolero que daría a EE.UU. el control de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.