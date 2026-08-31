Aumentan a 939 los muertos y baja la cifra de desaparecidos tras la riada en Nepal

El reporte hasta las 18:00 hora local (12:15 GMT) registró 36 nuevas víctimas mortales en las últimas horas, mientras que el número de personas de las cuales se desconoce su paradero bajó en 322.

Gran parte de la caída corresponde a la cifra de trabajadores desaparecidos en proyectos hidroeléctricos, que pasó de 933 a 639. Se cree que muchos de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles subterráneos.

Unos 592 ciudadanos extranjeros siguen en paradero desconocido.

Las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno continúan con un despliegue de más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, al tiempo que se envía ayuda humanitaria a los damnificados.

"Hasta ahora, se han enviado artículos alimentarios y no alimentarios a las zonas afectadas mediante 37 camiones y 37 vehículos Bolero, además de nueve vuelos de helicóptero que transportaban dichos suministros", indicó la NDRRMA.

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El primer ministro nepalí, Balendra Shah, aseguró en un comunicado que el Gobierno está brindando asistencia financiera a las víctimas a través de un fondo donde han recibido donaciones nacionales e internacionales.

"Hasta el mediodía de hoy, se han depositado 5.870 millones de rupias nepalíes (38,59 millones de dólares) en las cuentas del Fondo de Ayuda del Primer Ministro, distribuidas entre nueve bancos comerciales. Asimismo, se han depositado 3,19 millones de dólares en los bancos Himalayan y Laxmi. Varios países y organizaciones también han expresado su compromiso de brindar asistencia financiera", detalló.

En la mañana del lunes, las autoridades nepalíes habían reportado un drástico aumento en el registro de personas sin contacto, que pasó de 2.502 a 4.247 en menos de 24 horas, a causa de un progresivo restablecimiento de las comunicaciones en los distritos más aislados que permitió consolidar los conteos de las diferentes administraciones.

El balance de la tragedia, contabilizando las cifras de Nepal y del Tíbet, es hasta el momento de 955 muertos y 4.471 personas sin localizar.