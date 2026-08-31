Spider Man es la cuarta película más taquillera de la historia con 2.332 millones dólares

En esta última semana, la película sumó otros 68 millones de dólares en todo el mundo, según datos de la web Box Office Mojo. En Estados Unidos y Canadá acumula 891 millones, y es ya la segunda película más taquillera de la historia en ese mercado tras superar a 'Avengers: Endgame' ('Vengadores: Endgame', 2019), que recaudó 858 millones, y solo por debajo de 'Star Wars: The Force Awakens' ('Star Wars: El despertar de la Fuerza', 2015), con 936 millones de dólares.

Los medios especializados estadounidenses dan por seguro que será la primera película en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos. Es, de lejos, el mayor éxito del año, seguida a larga distancia por 'The Odyssey' ('La odisea'), de Christopher Nolan.

Las cifras de Spider-Man hacen parecer menores a las conseguidas por la adaptación de la clásica de Christopher Nolan, que es la segunda más taquillera de 2026 con 1.552 millones de dólares, 563 en Norteamérica y 988 en el resto del mundo tras siete semanas en cartelera.

Peores resultados ha conseguido 'The Dog Stars' ('La Constelación del Perro') de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin, que debuta con 19 millones de dólares en todo el mundo, una cifra muy por debajo de las expectativas pese a estrenarse en 3.330 salas en Norteamérica.

El filme ha conseguido cerca de un 40% en Rotten Tomatoes y un C+ en CinemaScore, una combinación mala para una superproducción de este calibre, cuyo presupuesto rondó los 90 millones de dólares.

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El filme 'Coyote vs. Acme' ha conseguido el segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación 15,5 millones de dólares. Se trata de la segunda mayor recaudación en Estados UNidos y Canadá.

La película ha conseguido estrenarse después de que Warner Bros. la cancelara en 2023 para aprovechar una deducción fiscal y este año fuera rescatada y distribuida por Ketchup Entertainment, según señala Variety.