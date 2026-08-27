La guerra de los últimos

Título original: The Dog Stars
Dirección: Ridley Scott
Guion: Mark L. Smith (basado en una novela de Peter Heller)
Elenco: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Guy Pearce, Benedict Wong, James Craze
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 118 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:20 (doblada); 13:40; 19:10; 22:10 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:10 (doblada); 13:30; 15:50; 20:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 15:00; 18:00 (doblada); 20:15 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 15:10; 20:20; 22:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:20; 18:00; 20:30 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 19:10; 21:30 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:40; 18:00; 20:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:50; 18:10 (doblada); 20:30 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 16:20; 18:40; 21:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:50; 15:10; 21:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 16:20; 18:40; 21:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 15:40; 18:00; 20:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 20:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:20 (doblada); 21:40 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20; 18:00; 20:20 (doblada); 22:40 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:20 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:50 (doblada).