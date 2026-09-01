Hijo de Maduro dice que sigue luchando por liberar a su padre tras casi ocho meses preso

“Seguimos aquí trabajando, en el nombre de Dios, sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. Espero que podamos seguir teniendo (...) buenas noticias, estamos aferrados (...) a la fe y a la esperanza de que pronto los veremos libres”, expresó Maduro Guerra.

En un video que publicó en su cuenta de X, el también miembro de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio detalles de las supuestas fotografías de su padre publicadas el domingo en las redes sociales.

Según el diputado, las dos fotos fueron tomadas el pasado 25 de junio, un día después del devastador doble terremoto en su país que dejó al menos 6.509 muertos, motivo por el que Maduro “estaba muy conmocionado, muy afligido y muy pendiente”.

“Él, ese día, con las llamadas que tiene permitidas, nos llamó casi cuatro, cinco veces muy pendiente de la situación, preguntando cosas, cómo estaba La Guaira (la región más afectada, aledaña a Caracas)”, señaló el hijo, quien también relató que su padre pensó que esas fotografías pudieran “enviar un mensaje de que él estaba bien, fuerte y que está resistiendo”.

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Maduro capturado por Estados Unidos

Las fotografías, en las que el depuesto mandatario sale con un pantalón y sudadera grises, fueron difundidas como un “pequeño regalo de amor y esperanza”, según un mensaje que acompaña la publicación y que, aseguró hoy el hijo, fue dictado en una llamada telefónica el pasado viernes.

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Maduro y Flores fueron capturados por EE.UU. durante una operación militar en la capital venezolana, el pasado 3 de enero.

Dos meses después, Venezuela y EE.UU. retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años.

Maduro enfrenta un juicio en Nueva York por presuntamente conspirar para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

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