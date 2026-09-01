Piden declarar a Milei “persona non grata” en París

“Pedimos al Consejo de París que declare al presidente argentino persona non grata en nuestra ciudad. Tras casi tres años de mandato, la política de austeridad radical de Javier Milei pesa gravemente sobre la sociedad argentina”, reza la petición.

El pedido, publicado en el sitio change.org, insta también a París y a su alcalde, el socialista Emmanuel Grégoire, a “rechazar toda recepción oficial” y “toda distinción” a Milei, y a recordar su “solidaridad con las luchas democráticas de la sociedad argentina”.

La solicitud recabó ya unas 150 firmas, hacia las 15:00 (10:00 hora paraguaya) del martes), y en la lista publicada de los primeros cincuenta firmantes figuran los ediles parisinos Geneviève Garrigos y Rodrigo Arenas - también diputado - y personalidades e intelectuales vinculados a Argentina y a América Latina en Francia.

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El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, la abogada de las familias de desaparecidos franceses durante la dictadura argentina, Sophie Thonon, los cineastas Santiago Amigorena y Alberto Marquardt también agregaron su nombre.

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La petición denuncia, entre otros, el “desmantelamiento de los servicios públicos”, las “vulneraciones de los derechos de las mujeres” y la “represión policial”, y que Milei “relativiza” los crímenes de la dictadura militar argentina.

Los firmantes alertan también de la situación en la Casa Argentina, una residencia en el prestigioso polo universitario Cité Internationale Universitaire de París, desde la llegada como director del abogado Santiago Muzio, nombrado por el actual gobierno argentino.

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El 30 de julio, el Ayuntamiento de París pidió al canciller francés, Jean-Noël Barrot, investigar la gestión de esta Casa, que en su casi siglo de historia albergó a intelectuales como el escritor Julio Cortázar.

En su misiva, el Ayuntamiento expresa su inquietud por las “decisiones de expulsión” de residentes, la retirada de una placa sobre los desaparecidos durante la dictadura y la celebración de reuniones “difundiendo ideologías de extrema derecha”, entre otros.