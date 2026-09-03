El blanqueo de dinero se profesionaliza y digitaliza con criptomonedas e IA, alerta GAFI

En un informe publicado este jueves, este organismo que establece los estándares mundiales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, subraya el auge del llamado 'hawala digital', una evolución de los sistemas informales de transferencias de dinero basados en redes de intermediarios de confianza.

En el 'hawala digital', los intermediarios utilizan aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp, Telegram o Signal para coordinarse, mientras que los clientes pueden iniciar transferencias mediante bancos, billeteras móviles, plataformas tecnofinancieras o sistemas de pago instantáneo.

Casi el 70 % de los miembros del GAFI consultados detectaron la incorporación de nuevas tecnologías en estos sistemas.

Las criptomonedas también juegan un papel creciente. Los operadores recurren a activos virtuales, incluidas las 'stablecoins' o criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, para saldar cuentas entre sí sin necesidad de transferir dinero físicamente de un país a otro.

El GAFI advierte incluso sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones específicas de 'hawala'.

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En el informe señala que la banca clandestina y los llamados HOSSP, proveedores de servicios similares al 'hawala', se han convertido en canales importantes de blanqueo profesional.

Estas redes están evolucionando hacia un modelo de "lavado de dinero como servicio", en el que los especialistas se encargan de ocultar fondos a organizaciones criminales a cambio de una comisión.

Según el GAFI, funcionan a menudo como empresas, con estructuras transfronterizas capaces de mover grandes cantidades de dinero rápidamente y ofrecer sus servicios a diferentes grupos criminales.

Incluso recurren a profesionales y negocios legales para facilitar las operaciones, entre ellos abogados, contables, auditores, notarios, asesores financieros, agentes inmobiliarios o empresas de constitución de sociedades.

El dinero también entra y sale cada vez más a través del sistema financiero convencional, a través de cuentas bancarias, plataformas tecnofinancieras, servicios de pago, IBAN virtuales, tarjetas prepago y monederos de activos virtuales.

En algunos casos analizados por el GAFI se llegaron a blanquear más de 500 millones de euros en pocos meses.

El fenómeno ya no se limita al narcotráfico o el contrabando, pues estas redes mueven también dinero procedente del fraude, la ciberdelincuencia, la financiación del terrorismo, el juego ilegal y otras formas de delincuencia organizada transnacional.

El presidente del GAFI, Giles Thomson, considera que estas redes, cada vez más sofisticadas, suponen un "grave multiplicador del riesgo", por lo que reclama reforzar la detección y la cooperación internacional para desmantelar esta infraestructura financiera.