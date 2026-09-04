Veteranos de Malvinas, entre el apoyo a las medidas de Milei y denuncias de "hipocresía"

La Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril respaldó la decisión de endurecer las sanciones a petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina y de promover la instalación de una base militar en el extremo sur del país, en uno de los puntos más cercanos al archipiélago, así como el impulso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado este jueves por Milei, al tiempo que reclamó la participación de veteranos de la guerra en el debate de la norma y en las políticas de defensa.

La organización sostuvo que la cuestión de Malvinas debe ser una "política de Estado central, permanente e irrenunciable", por encima de "cualquier coyuntura política o partidaria", y reafirmó los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

También consideró "indispensable y urgente" endurecer las sanciones contra empresas, buques u organismos extranjeros que participen en la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en áreas reclamadas por Argentina.

Los anuncios de Milei se dieron mientras la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper aceleran el desarrollo de su proyecto Sea Lion, en aguas al norte de Malvinas bajo disputa de soberanía, con el objetivo de iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028, sin la autorización de Argentina.

En paralelo, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) calificó el discurso presidencial como "el nivel más alto de hipocresía de un Gobierno y un presidente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El organismo sostuvo que el Ejecutivo intenta utilizar la cuestión de Malvinas para ocultar problemas de gestión y corrupción y afirmó que el reclamo, por el amplio consenso que genera en la sociedad argentina, es utilizado como un "salvavidas" ante el declive de la imagen del Ejecutivo.

El Cecim cuestionó además el alineamiento de Milei con Estados Unidos y recordó distintos gestos de acercamiento hacia Washington y Londres.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, por su parte, consideró necesario "actuar con prudencia y firmeza" y advirtió, en alusión a un potencial cambio de postura de Estados Unidos en apoyo al reclamo argentino: "La historia demuestra que las grandes potencias definen sus posiciones de acuerdo con sus propios intereses".

"Alertamos al pueblo argentino para que no se deje confundir por discursos oportunistas ni por posicionamientos adoptados únicamente para obtener ventajas políticas o electorales", añadió.

El Gobierno argentino reclama desde hace años la soberanía sobre las islas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833. Ambos países libraron una guerra por el archipiélago en 1982, que terminó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.