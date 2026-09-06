León XIV pide el fin de la violencia en Ucrania y más espacio para la diplomacia

"Con ánimo dolorido he seguido las noticias de los violentos ataques que han afectado recientemente a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes", afirmó el pontífice tras el rezo dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro.

León XIV hizo un nuevo llamamiento a "poner fin a la violencia", "detener la destrucción" y abrir los corazones "al diálogo y a la paz".

El papa expresó también su deseo de que los esfuerzos emprendidos en los últimos días para reanudar las negociaciones den "frutos concretos".

"Espero que los esfuerzos emprendidos en estos días para reanudar las negociaciones abran espacio a la diplomacia", concluyó.

Las palabras del pontífice se producen en un momento de nueva escalada de la guerra, marcada por la intensificación de los ataques rusos contra zonas urbanas e infraestructuras y por un elevado número de víctimas civiles.

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En los últimos días se produjeron además contactos diplomáticos con la visita de emisarios de Estados Unidos a Moscú y Kiev, en un intento de rebajar temporalmente la tensión.

Entre las propuestas planteadas figuró una posible pausa limitada de los ataques aéreos sobre las capitales, mientras los combates y los bombardeos continuaron.