Repliegue de tropas gubernamentales en Yemen ante avance hutí sobre ruta de suministros

Según informaron este jueves a EFE fuentes militares, el repliegue oficialista en la provincia de Al Hudeida, ribereña con el mar Rojo, se produjo en dirección a la ciudad de Moca y supuso el abandono del distrito de Hays, lo que conlleva "una reorganización del despliegue" en lugar de un "abandono del teatro de operaciones en su conjunto".

"Actualmente estamos llevando a cabo una reorganización de las unidades militares que participan en el teatro de operaciones a lo largo de los ejes de Hays, en el sur de la provincia de Hodeida, y en las zonas occidentales de la provincia de Taiz", declaró la fuente.

Según indicó la fuente, esta redistribución forma parte de un plan "destinado a organizar el despliegue y redistribuir las fuerzas para ejecutar una operación coordinada sobre el terreno".

Sin embargo, fuentes militares locales describieron que el repliegue se produjo después de que los hutíes tomaran el campamento militar de Khaled bin al Waleed en las últimas horas, un enclave que da a los hutíes la oportunidad de amenazar a las fuerzas gubernamentales desplegadas en esa zona y cortar las rutas que conectan el frente costero con el oeste de Taiz.

También según fuentes militares, desde el campamento en manos hutíes se pueden amenazar posiciones gubernamentales por varios flancos y también ejercer presión sobre la principal carretera que discurre paralela a la costa yemení del mar Rojo, vital para la logística y el movimiento de tropas.

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En este sentido, las fuerzas gubernamentales que permanecían en posiciones expuestas cerca de Hays corrían el riesgo de quedar atrapadas, sin rutas de suministro ni de retirada, señalaron las fuentes.

El frente en esa zona mantiene su importancia estratégica debido a su proximidad al estrecho de Bab el Mandeb, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

La fuente gubernamental sin embargo no calificó a EFE el movimiento como una derrota, si bien lo presentó como parte de un esfuerzo más amplio para consolidar las fuerzas y prepararse para otra operación coordinada.

Estos últimos acontecimientos se producen tras una intensificación de los combates en Yemen, donde la guerra se ha reactivado con toda su fuerza tras años de relativa tranquilidad en los frentes.

Las fuerzas gubernamentales han informado de la reanudación de operaciones y avances en varios distritos centrales como Marib, Al Jauf, Taiz y Al Bayda, además de zonas del norte del país fronterizas con Arabia Saudí como Al Yatma.

Mientras, los hutíes han reivindicado ataques en varios frentes, incluidos lanzamiento de drones contra objetivos en Arabia Saudí -principal aliado y líder de la coalición militar que sostiene al gobierno yemení reconocido internacionalmente-, además de acusar a los saudíes de llevar a cabo intensos ataques aéreos.

El reinicio de los combates en Yemen, en los que ambos bandos usan drones, misiles y artillería, comenzó a finales de agosto, rompiendo así el alto el fuego alcanzado en 2022 con la mediación de Naciones Unidas en busca de una salida negociada para el conflicto en el empobrecido país del sur de la península Arábiga.

Ese conflicto comenzó en 2014 cuando los hutíes chiíes se alzaron en armas y expulsaron a las tropas del Gobierno de Saná, la capital del país, además de amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, incluido el puerto de Hudeida, el principal del país, ubicado en el mar Rojo.

Arabia Saudí, vecino norte, lidera desde 2015 una coalición militar en favor del Gobierno reconocido del Yemen, a cuyas fuerzas suministra armas y formación militar, además de realizar de cuando en cuando ataques aéreos contra posiciones hutíes que, en represalia, atacan con drones y misiles instalaciones civiles y de energía del reino árabe.