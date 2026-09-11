Accidente de bus paraguayo en Brasil: descartan que el vuelco fuera por falla mecánica

El accidente sucedió en la carretera SC-492, en el interior de São Miguel da Boa Vista. El rodado se salió de la calzada y volcó en un tramo caracterizado por curvas pronunciadas y una pendiente, según los reportes oficiales de las autoridades brasileñas.

Tras el suceso, el conductor, un hombre de 43 años, alegó ante los investigadores que el vehículo sufrió una falla en el sistema de frenos. Sin embargo, los peritajes forenses desmintieron esta versión y confirmaron que los frenos, la dirección y los neumáticos funcionaban correctamente, de acuerdo a la publicación del medio brasileño Diário do Iguaçu.

Concluyen velocidad excesiva y error humano

El análisis del tacógrafo, equipo que registra la velocidad y el movimiento del vehículo, resultó determinante para la conclusión del caso. Los datos demostraron que el ómnibus circulaba por encima del límite permitido en ese tramo de la ruta momentos antes del vuelco, de acuerdo al medio brasileño.

Testigos que viajaban en el bus también aportaron sus relatos a la investigación. Los pasajeros aseguraron que el vehículo se balanceaba de forma inusual y peligrosa sobre la vía, lo que generó preocupación antes del desenlace fatal.

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Basándose en las pruebas recabadas, la Policía Civil determinó que el accidente se produjo por una velocidad incompatible con las características de la carretera. Por este motivo, el conductor fue acusado formalmente de homicidio involuntario.

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Durante todo el proceso, las autoridades brasileñas mantuvieron contacto con representantes del consulado de Paraguay. El personal diplomático brindó apoyo consular y humanitario a las víctimas y a sus familias tras el accidente.

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Una vez finalizada la etapa policial, los expedientes del caso fueron remitidos a la Fiscalía. El Ministerio Público adoptará ahora las medidas oportunas para avanzar con el proceso judicial contra el chofer, conforme a las leyes del vecino país.