El conmovedor mensaje del hospital que atendió a las víctimas paraguayas en Brasil

El pasado 15 de julio, el Hospital São José de Maravilha se convirtió en uno de los principales centros de atención para recibir a las víctimas del grave accidente de un bus paraguayo con 67 pasajeros. En solo minutos, todo el equipo se preparó para recibir a 42 víctimas, se convocó a docenas de profesionales que tenían la noche libre para la atención inmediata y efectiva.

“Mientras muchos descansaban, hombres y mujeres dejaron la comodidad de sus hogares, interrumpieron su descanso y se dedicaron plenamente para que cada paciente recibiera la mejor atención posible. En momentos como estos, no hay sectores aislados; solo hay un equipo, unido por un propósito: salvar vidas“, relató el hospital a través de su cuenta de Facebook.

El nosocomio agradeció a todo el personal de salud y administrativo que se sumó al operativo y colaboró para atender a los compatriotas. Además, resaltó el trabajo de los policías, bomberos y trabajadores del sistema de emergencias y ambulancias.

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Una solidaridad que no conoce fronteras

Una vez pasada la tormenta, el peor momento de la atención, el hospital no solo se convirtió en un espacio de atención médica, sino también en un refugio para los familiares, profesoras y estudiantes de la Academia de Danzas Bethania, que viajaba en el bus accidentado.

En ese sentido, el hospital también resaltó la solidaridad de la comunidad entera, que al enterarse del accidente se movilizó para ayudar a las víctiomas.

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“Dar la bienvenida a las víctimas paraguayas en nuestro centro de apoyo ha sido una experiencia emocional y profundamente humana. Ver de cerca el dolor de aquellos lejos de su hogar es difícil, pero presenciar la fuerza del amor hacia los demás cura el corazón”, manifestaron.

Relataron que empresas y ciudadanos particulares se organizaron y crearon una verdadera cadena de bondad, enviando donacioness esenciales para las víctimas. Enviaron comida, artículos de higiene y hasta regalos para las pequeñas víctimas.

Además, varias personas colaboraron para el apoyo en la búsqueda de las maletas del lugar del accidente. “Cada gesto de bondad trae de vuelta la esperanza y ayuda a comenzar de nuevo. ¡Muchas gracias por estar a nuestro lado!“, expresó el hospital dirigiéndose a su comunidad.

Los posteos hechos en las redes sociales del hospital se inundaron de comentarios de agradecimiento de brasileros y paraguayos, por tan loable trabajo del personal médico.

Cuatro víctimas fatales

Ayer se confirmó la cuarta víctima fatal del vuelco registrado en la ruta SC-492, entre las localidades de Maravilha y São Miguel da Boa Vista. La misma Academia Bethania confirmó que la fallecida fue la profesora Leticia Fernández, quien falleció durante una cirugía.

En el lugar del vuelco, perdieron la vida Nélida “Nelly” Peralta (75), su sobrina Blanca Chamorro Resquín (48) y la hija de esta, Guadalupe Garcete Resquín (8).

Paralelamente, aproximadamente 5 pasajeros permanecen internados en estado delicado.

La empresa de transporte Guaireña expresó su profundo pesar por lo ocurrido y comunicó que se están haciendo cargo de todos los gastos, por lo que no es necesaria la realización de campañas de recaudación. Los sobrevivientes salieron de Brasil ayer y las primeras tres víctimas fatales ya están siendo veladas en su ciudad, Colonia Independencia.