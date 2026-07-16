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16 de julio de 2026 a la - 18:14

Vuelco de bus paraguayo en Brasil: víctimas reciben asistencia y solidaridad en hospital

Niña con camiseta de Paraguay y número 10, rodeada de mujeres que organizan pertenencias en un ambiente de asistencia humanitaria.
Varias personas, principalmente mujeres y una niña, reciben asistencia tras el vuelco de un bus en Santa Catarina, Brasil.

Luego del fatal vuelco de un bus paraguayo en Santa Catarina, Brasil, varias víctimas continúan en el vecino país y fueron recibidas en un hospital. “La solidaridad no conoce fronteras”, menciona el centro asistencial.

Por ABC Color

El Hospital São José de Maravilha, Brasil, compartió una serie de fotografías sobre un importante grupo de compatriotas que se encuentra recibiendo asistencia tras el fatal accidente de un bus paraguayo ayer en Santa Catarina.

“Recibir a las víctimas paraguayas en nuestro centro de apoyo ha sido una experiencia emotiva y profundamente humana. Ver de cerca el dolor de quienes están lejos de casa es difícil, pero presenciar la fuerza del amor al prójimo reconforta el corazón”, menciona la institución.

Asimismo, el hospital detalla que la comunidad local con varias personas y también empresas “no escatimaron esfuerzos” en este momento delicado para las víctimas.

Cuatro mujeres en uniforme rosa y blanco, sonriendo y trabajando en un ambiente de cocina, rodeadas de más mujeres y niñas.
Personal de blanco también acompaña a las compatriotas.

“Ustedes fueron el apoyo que estas familias necesitaban. Hoy, a lo largo del día, hemos sido testigos de una verdadera ola de solidaridad. Recibimos numerosas donaciones esenciales que marcan la diferencia”, aseguran.

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La asistencia a los paraguayos

La asistencia a los paraguayos se da desde alimentos, artículos de higiene y también un apoyo para la búsqueda de pertenencias en el lugar del accidente.

Mesa con pasteles decorados y termos de acero en un espacio interior claro y ordenado.
El Hospital São José recibió a víctimas paraguayas del vuelco de un bus en Santa Catarina, Brasil.

“Nuestra palabra clave es gratitud. Cada gesto de afecto restaura la esperanza y ayuda a empezar de nuevo. ¡Muchas gracias por estar a nuestro lado!“, concluye lo publicado por el hospital.

Comedor lleno de personas, algunas con expresiones tristes, otros felices, en un ambiente iluminado y casual.
El Hospital São José atendió a paraguayos tras el vuelco de un bus en Santa Catarina, Brasil.

En el accidente, tres mujeres –una de ellas menor de edad– fallecieron y decenas de personas resultaron heridas cuando el bus en que regresaban a Paraguay volcó en horas de la madrugada de ayer en una ruta provincial del vecino país.

Al respecto, Carlos Vera, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que los cuerpos de las víctimas ya fueron liberados y partieron hacia Paraguay anoche, alrededor de las 21:00. Mientras que de los 67 pasajeros, ocho sufrieron lesiones importantes y 54 personas ya recibieron el alta médica.

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