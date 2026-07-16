Vuelco de bus paraguayo en Brasil: víctimas reciben asistencia y solidaridad en hospital

El Hospital São José de Maravilha, Brasil, compartió una serie de fotografías sobre un importante grupo de compatriotas que se encuentra recibiendo asistencia tras el fatal accidente de un bus paraguayo ayer en Santa Catarina.

“Recibir a las víctimas paraguayas en nuestro centro de apoyo ha sido una experiencia emotiva y profundamente humana. Ver de cerca el dolor de quienes están lejos de casa es difícil, pero presenciar la fuerza del amor al prójimo reconforta el corazón”, menciona la institución.

Asimismo, el hospital detalla que la comunidad local con varias personas y también empresas “no escatimaron esfuerzos” en este momento delicado para las víctimas.

“Ustedes fueron el apoyo que estas familias necesitaban. Hoy, a lo largo del día, hemos sido testigos de una verdadera ola de solidaridad. Recibimos numerosas donaciones esenciales que marcan la diferencia”, aseguran.

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La asistencia a los paraguayos

La asistencia a los paraguayos se da desde alimentos, artículos de higiene y también un apoyo para la búsqueda de pertenencias en el lugar del accidente.

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“Nuestra palabra clave es gratitud. Cada gesto de afecto restaura la esperanza y ayuda a empezar de nuevo. ¡Muchas gracias por estar a nuestro lado!“, concluye lo publicado por el hospital.

En el accidente, tres mujeres –una de ellas menor de edad– fallecieron y decenas de personas resultaron heridas cuando el bus en que regresaban a Paraguay volcó en horas de la madrugada de ayer en una ruta provincial del vecino país.

Al respecto, Carlos Vera, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que los cuerpos de las víctimas ya fueron liberados y partieron hacia Paraguay anoche, alrededor de las 21:00. Mientras que de los 67 pasajeros, ocho sufrieron lesiones importantes y 54 personas ya recibieron el alta médica.

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