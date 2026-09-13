El papa recuerda a las víctimas del 11-S y llama a renovar el compromiso con la paz

“Hace dos días se cumplió el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Renuevo mis oraciones por aquellos que perdieron la vida y por aquellos que continúan llevando las heridas de aquel día trágico”, afirmó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, aprovechó “el recuerdo del trágico acontecimiento de hace 25 años” para invitar a los fieles a “renovar nuestro compromiso con la paz”.

“En un momento en el que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda su don de la paz sobre el mundo”, añadió ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro.